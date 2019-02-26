Böyle özel hastane olmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün bir yakınını götürdükleri Girne’deki bir özel hastanenin durumunu bize gönderdiği bazı fotoğraflarla ortaya koyarak sitemlerini dile getirdi.

Vatandaşımız geçtiğimiz gün gittiği Girne’deki K. Hastanesi’nde yaşanan aksaklıkların kendisini oldukça düşündürdüğünü ifade ederek “Para alınması biliniyor ama odalarda bulunan eksiklikler, arızalar ve vurdumduymazlık dizboyu” diyerek isyanını paylaştı.

Odadaki tuvalette rezarvuar çalışmadığını, tuvalet kağıdı aparatının kırık olduğunu, klima flaplarının olmadığını, elektrik prizinin kırık olduğunu, TV’nin çalışmadığını, acil hemşire butonunun kablosunun kopuk olduğunu iddia eden vatandaşımız, klima borusunun rutubetten geçilmediğini ayrıca yatakların eski ve paslanmış olduğunu belirtti.

“Sözde hastalar tedaviye gidiyor. Sözde özel hastane, böyle bir dağınıklık, böyle bir ilgisizlik olamaz. Devlet Hastanelerinin durumu buralara on basar” diyen vatandaşımız, buralara insanın canını emanet ettiğini unutmamak gerektiğini sözlerine ekledi.