Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir sürücü vatandaşımız, yollarımızda sürekli olarak karşılaştıkları bir görüntü olan fotoğraftaki kamyonetin görüntüsünü bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Fotoğrafta görülen inşaat malzemesi ve kalaslarıyla yüklü olan kamyonetle Lefkoşa trafiğinde karşılaştığını aktaran sürücü vatandaşımız, “Hiçbir emniyet tedbiri alınmamış olan bu kamyonetle taşınan inşaat malzemeleri inşallah birgün birilerinin canını yakmaz” dedi.

Bu inşaat malzemelerinin kamyonetin ülkemizin delik deşik yollarında etrafa saçılmamasının imkansız olduğunu savunan sürücü vatandaşımız, “Bu aracı yükleyen veyahut süren arkadaşların aklına hiç gelmez mi bu kalaslar yola düşebilir. Bunun için bazı önlemler alalım. Yoksa kimsenin umurunda değil mi başka sürücüler. Böyle ihmalkarlık olamaz” diyerek sözlerini tamamladı.