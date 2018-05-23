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Böyle hurda taşıma mı olur?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde sık sık yollarda karşılaştıkları hurda taşıyan veya buna benzer yük taşıyan kamyonet tarzı araçlardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirterek bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Böyle hurda taşıma mı olur?
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 Özellikle fotoğrafta görüldüğü şekilde hurda metal veya demir taşıyan kamyonet tarzı araçların doğru dürüst önlem almadan yola çıktıklarını belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafta görülen hurda taşıyan kamyonet geçtiğimiz gün Girne – Lefkoşa anayolu üzerinde Lefkoşa’ya doğru ilerlemekteydi. Adeta bir yanı yola düşecekmiş gibi ilerleyen bu araç nedeniyle korkulu dakikalar yaşadık. Böyle araçların neden yola çıkmasına izin verilir anlamıyoruz” diye konuştular.

Hurda taşımak için böyle küçük kamyonetlerin değil büyük kamyonların kullanılması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, ayrıca üzerilerinin de kapatılmasının şart olduğunu sözlerine eklediler.

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