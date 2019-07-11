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Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde hep kötü olayları yazıp, konuştuğumuzu dile getirerek ancak bu kez güzel bir şey yazmak için bize ulaştığını dile getirerek bir fotoğraf paylaştı.

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Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
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Vatandaşımız geçtiğimiz akşam Büyük Han’da gerçekleştirilen Lefkoşa Belediye Orkestrası 80'ler konseri için Büyük Han’a gittiklerini belirterek, fotoğrafta da görüldüğü gibi anında tüm park yerleri dolduğunu ifade etti. “Hatta çoğu kişi araçlarını Girne Kapısı’na giderek, oralara park ettiler. Büyük Han’daki konseri izlemeye yürüyerek geldiler. Fakat kimse engelli park yerine park etmedi” diyen vatandaşımız, böyle güzel bir olaya şahit olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Bu gibi güzel daha birçok haberleri okumak istediklerini belirten vatandaşımız, bunun belki de kültür seviyesinden kaynaklandığını sözlerine ekledi.

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