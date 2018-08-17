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“Böyle fırsatçılıkla müşteri kalmaz”

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“Böyle fırsatçılıkla müşteri kalmaz”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, marketler başta olmak üzere bazı işletmelerin tam anlamıyla fırsatçılık yaptığını savunarak, bu konuda dün gittikleri bazı marketlerde gördükleri fiyatlar karşısında isyan etme noktasına geldiklerini kaydettiler.

Daha geçen haftaya kadar birçok ürünün fiyatının Güney Kıbrıs’taki fiyatına göre daha ucuz olduğunu belirten vatandaşlarımız, ancak pazartesiden sonra birçok malın fiyatının neredeyse ikiye katlandığını söyleyerek, bunun tam bir fırsatçılık ve açgözlülük olduğunu ifade ettiler.

Vatandaşlarımız “Yani bu kadarına da pes artık. Pazartesi 99 liraya aldığım Chivas Regal 75’lik bugün 184 lira. Dün kilosu 23 TL olan mantar bugün 34 lira. 97 lira olan Black Label 75’lik bazı yerde 185 bazısında 134 TL, bazılarında 172 TL, ne bu be ama! Denetleyen yok bakan yok.

Yani Rumlar bu tarafa geliyor diye bu kadar astronomik zamları bu halk çekemez be insanlar bilesiniz. Yazılacak çok şey var ama değmez” diyerek isyanlarını dile getirdiler.

Bu şekilde fiyatları yükselterek kısa zamanda büyük kar elde etmeye çalışan market veya işyeri sahiplerinin müşterilerini Güney’e kaçıracağını iddia eden vatandaşlarımız, “Zam yapılacaksa makul olsun. Zaten döviz fiyatları yine eski seviyesine doğru gerilemeye başladı” diyerek sözlerini tamamladılar.

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