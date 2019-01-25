Böyle duyarsızlık olmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemizde duyarsızlığın alıp başını gittiğini dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla adeta isyan etti.

“Fotoğrafa çok dikkatli bakın. Biz bu muyuz? Kaldırımdaki araç RHA, kaldırımda gitmesi gereken ise yolun ortasında” diyen vatandaşımız, bebek arabasıyla kadının yolda gittiğine dikkat çekti.

Toplum olarak ne zaman bu kadar duyarsız olduğumuzu sorgulayan vatandaşımız, yayaların veya bisikletlilerin kullanması gereken kaldırımların bu şekilde işgal edilmesinin kabul edilir bir durum olmadığını sözlerine ekledi.

Bu arada kaldırımda park eden aracın RHA olmasının ise ayrı bir mesele olduğunu ifade eden vatandaşımız, bir devlet aracını süren memur veya işçinin bu şekilde park yapmasının kabul edilmez bir durum olduğunu belirtti.