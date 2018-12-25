Böyle duyarsızlık olmaz

Lefkoşa’daki Orman Dairesi önündeki bisiklet yolunun birçok bisikletli için çok büyük bir kolaylık olduğunu ancak bazı park etmesini veya trafik işaretlerini bilmeyen sürücülerden dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Fotoğraftaki bisiklet süren kadının yerine koydum kendimi. Ne yapacak diye merak ettik... Maalesef bayan bisikletini havaya kaldırıp geçmek zorunda kaldı” dediler.
Bu şekilde duyarsız park eden sürücüler ve insanların cezalandırılması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Ne bisiklet yoluna saygı, ne nizami park, ne kural. Suç çok, ama ceza kesen yok” dediler.