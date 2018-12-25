Böyle duyarsızlık olmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı vatandaşlarımız, Yenişehir Işıkları ile Kızılbaş çemberi arasında yapılan yol çalışmasının oldukça güzel bir çalışma olduğunu ancak bu yolun kenarına park eden bazı sürücülerin nasıl park etmesi gerektiğini bilmediğini ifade ederek, fotoğraftaki gibi park eden sürücü nedeniyle bisikletli kadının mağduriyetini bizlerle paylaştılar.

Lefkoşa’daki Orman Dairesi önündeki bisiklet yolunun birçok bisikletli için çok büyük bir kolaylık olduğunu ancak bazı park etmesini veya trafik işaretlerini bilmeyen sürücülerden dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Fotoğraftaki bisiklet süren kadının yerine koydum kendimi. Ne yapacak diye merak ettik... Maalesef bayan bisikletini havaya kaldırıp geçmek zorunda kaldı” dediler.

Bu şekilde duyarsız park eden sürücüler ve insanların cezalandırılması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Ne bisiklet yoluna saygı, ne nizami park, ne kural. Suç çok, ama ceza kesen yok” dediler.