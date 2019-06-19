Böyle duyarsızlık olamaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde trafik konusunda tüm uyarılara rağmen kendini bilmez bazı sürücülerin kural tanımazlığa devam ettiğini dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğraf sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen aracın sürücüsünün Lefkoşa Başbakanlık ışıklarında ‘kaynak’ yaptığını belirten vatandaşlarımız "Soldan gelip sıraya kaynak yapanı çok gördük. Ama sağ şeride yani karşı şeride girip kaynakçıyı ilk defa yakaladık" dediler.

Böyle bir duyarsızlık olamayacağını ifade eden vatandaşlarımız, bu araç karşıdan gelen diğer araçlarla yüz yüze çarpışsa bunun hesabını kim vereceğini sorgulayan vatandaşlarımız, “Herkesin kurallara uyması durumunda kazaların azalacağı kesin. Ancak bu gibi sürücüler olursa kazalar kaçınılmazdır” dediler