Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesinden bazı vatandaşlarımız, ülkemizde el değmemiş doğası ve sahilleriyle bilinen Karpaz bölgesinin her geçen gün bu özelliğini kaybetmeye başladığını zira bazı duyarsız kişilerin fotoğrafta görüldüğü yasak olmasına rağmen sahilde mangal yakıp yiyip içtikten sonra molozlarını orada bıraktıklarını kaydettiler.

Fotoğrafta görülen yerin Karpaz’ın en güzel sahillerinden olan Seabird sahili olduğunu dile getiren bölge sakinleri, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi birileri burada ateş yakıp yiyip içip keyif yaptıktan sonra her şeyi orada bırakıp kaçtı. Bu sahilde mangal yakılamayacağını bilmeyebilirler ancak çöplerini ortada bırakmasalardı bari. Böyle duyarsızlık olamaz. Buraları da mahvetmeye ramak kaldı” diyerek isyan ettiler

Karpaz bölgesi sahillerinin koruma altında olduğunu unutmamak gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, insanların bu bölgeye biraz daha duyarlı olması gerektiğini ifade ettiler.