Böyle bencilce bir park olamaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkede bazı insanları çok bencilce hareket ettiğini ve toplumda yalnızca kendilerinin yaşadığını düşünerek yaşadığını savunarak bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdi.

Vatandaşımız “İki sorum var.. Bakalım kaç kişi cevap verebilecek yada verecek. Kaldırım taşları döşenirken araya eklenen ayrıca şu fotoğrafta görülen sarı kısım ne işe yarar ? Süs mü acaba ?

İkinci sorum ise yine aynı fotoğrafta şu plakası NY056 olan beyaz aracın 5-6 metre arkasında yer alan diğer tüm araçların yer aldığı alan ne işe yarar ? Helikopter pisti falan mı acaba?” diyerek yapılan yanlış paraka dikkat çekti.

Bu araç sahibinin kaldırımlardaki sarı taşların görmezler için döşendiğini ya bilmediğini yada çok bencil olduğu için yan taraftaki park yerine park etmek dururken kaldırıma çıkarak park ettiğini ifade eden vatandaşımız böyle hareketlerin toplumda hiç hoş karşılanmadığını bilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.