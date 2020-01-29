banner255
banner69
Arabayı park etmedi, sanki terk etti
Arabayı park etmedi, sanki terk etti
12 0
Cimnastikçiler, Liderimiz anısına yarıştılar
Cimnastikçiler, Liderimiz anısına yarıştılar
24 0
 
Empati maçında buluştular
Empati maçında buluştular
16 0
Bu yol 2 hafta trafiğe kapatıldı
Bu yol 2 hafta trafiğe kapatıldı
192 0
Kumsal Parkı ilgi bekliyor
Kumsal Parkı ilgi bekliyor
25 0
39 0
Kaldırımlar işgal altında
Kaldırımlar işgal altında
72 0
banner374

Böyle avcılık olmaz

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu Girne sakini bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün havanın güneşli olmasını fırsat bilerek çıktığı doğa gezisi sırasında karşılaştığı manzara karşısında moralinin bozulduğunu dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştı.

Böyle avcılık olmaz

Kendisinin emekli bir kişi olduğunu ve doğayla iç içe olmayı sevdiği için havanın güzel olduğu kış aylarında Girne bölgesinin birçok yerinde gezintiye çıktığını aktaran vatandaşımız geçtiğimiz gün gittiği Beşparmak dağlarının kuzey yamaçlarında bulunan Arapköy bölgesinde hem lale, hem ayrelli hem de diğer otlardan topladığını ancak fotoğrafta gördüğü manzara karşısında sinir olduğunu kaydetti.

Avcılık Federasyonu ile bölgedeki bir işletmenin diktiği uyarı tabelasının bazı kendini bilmez avcılar tarafından hedef tahtası olarak kullanılmasına anlam veremediğini söyleyen vatandaşımız, “Belki de bu uyarı tabelası çok önemli uyarılar içeriyor. Ancak kendini avcı sanan bu kişiler bundan rahatsızlık duymuş olsa gerek ki bu tabelaya zarar verdiler” diye konuştu.

Avcılığın anlamının sadece hedefe atmak olmadığını, avcılığın doğayı korumak ve gelecek nesillere de kullanabilecek bir çevre bırakmak olduğunu belirten vatandaşımız, avcıları duyarlı olmaya davet etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.