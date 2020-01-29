Böyle avcılık olmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu Girne sakini bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün havanın güneşli olmasını fırsat bilerek çıktığı doğa gezisi sırasında karşılaştığı manzara karşısında moralinin bozulduğunu dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştı.

Kendisinin emekli bir kişi olduğunu ve doğayla iç içe olmayı sevdiği için havanın güzel olduğu kış aylarında Girne bölgesinin birçok yerinde gezintiye çıktığını aktaran vatandaşımız geçtiğimiz gün gittiği Beşparmak dağlarının kuzey yamaçlarında bulunan Arapköy bölgesinde hem lale, hem ayrelli hem de diğer otlardan topladığını ancak fotoğrafta gördüğü manzara karşısında sinir olduğunu kaydetti.

Avcılık Federasyonu ile bölgedeki bir işletmenin diktiği uyarı tabelasının bazı kendini bilmez avcılar tarafından hedef tahtası olarak kullanılmasına anlam veremediğini söyleyen vatandaşımız, “Belki de bu uyarı tabelası çok önemli uyarılar içeriyor. Ancak kendini avcı sanan bu kişiler bundan rahatsızlık duymuş olsa gerek ki bu tabelaya zarar verdiler” diye konuştu.

Avcılığın anlamının sadece hedefe atmak olmadığını, avcılığın doğayı korumak ve gelecek nesillere de kullanabilecek bir çevre bırakmak olduğunu belirten vatandaşımız, avcıları duyarlı olmaya davet etti.