Böyle avcılık olmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mesarya bölgesinden bir üretici vatandaşımız, bazı kendini bilmez avcılardan dolayı zarara uğradıklarını dile getirerek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştı.

Fotoğrafta görülen saçmalanmış ve delinmiş boruların Türkmenköy’ün 250 metre yakınındaki bahçelerden çekildiğini söyleyen vatandaşımız “Avcılar, büyük av döneminde avlanma maksatıyla dolaşan sözde avcılar tüfekle hususi olarak borulara ateş açıp deliyor... Polise gidince hayatın tehlikeye giriyor” diye konuştu.

Bu yapılanın büyük bir terbiyesizlik olduğunu ifade eden üretici vatandaşımız “Biz bu boruları alıp bahçemize monte edene kadar canımızı dişimize takıp çalışıyoruz, ancak sözde avcı geçinen kişi veyahut kişiler ise keyif yapmak için borulara ateş ediyor. Böyle sorumsuzluk kabul edilemez. Böyle avcılık olamaz” diye isyan etti.