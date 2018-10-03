banner107
Böyle avcılık olmaz
Böyle avcılık olmaz
7 0
Son gün transferleri yapıldı
Son gün transferleri yapıldı
239 0
Çocuklar, Milli Takım için sahne aldı
Çocuklar, Milli Takım için sahne aldı
196 0
Fırtına Çeşitleri Nelerdir?
Fırtına Çeşitleri Nelerdir?
116 0
Dünyanın en eski yapıları
Dünyanın en eski yapıları
18 0
Dumlupınar kayıpsız gidiyor
Dumlupınar kayıpsız gidiyor
322 0
Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti
Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti
132 0
Kartal yüksek irtifada
Kartal yüksek irtifada
152 0
banner82
banner147

Böyle avcılık olmaz

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, ülkemizde oldukça fazla tutkunu olan avcılığını birçok kişi tarafından spor amaçlı değil katliam yapma amaçlı yapıldığını savunarak, bunun nedenini bize gönderdikleri bir fotoğrafla paylaştılar.

Böyle avcılık olmaz
banner192

Fotoğrafta görülen kuşun ülkemizde son yıllarda sayıları artan ve hemen hemen her bölgede görülen balıkçıl kuşlarından biri olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, ancak geride kalan Eylül ayı başında yapılan İnce Av sezonu içerisinde kendini bilmez avcılar tarafından avlanmaya çalışıldığını belirttiler.

Bu kuşun avlanmasının yasak olmasına karşın bazı bilinçsiz avcıların sırf kendi egolarını tatmin etmek amacıyla ateş ederek yaraladıklarını iddia eden vatandaşlarımız, “Böyle avcılık olmaz. Her önüne gelen ateş edilmez. Bilinçli avcılar bu hayvanların vurulamayacağını bilirler” diyerek sitem ettiler.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.