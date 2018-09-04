Böyle anlayışlar oldukça her taraf çöplük olur

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’da Ortaköy bölgesinde yaşayan bir vatandaşımız, bize bir fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştı.

Vatandaşımız “Bu bizim apartmanın önündeki çöp. Dün çöp günüydü ve belediye bu konteynırı temizledi ama bazı uyanıklar daha doğrusu bu çöp konteynırının hangi amaçla kullanıldığını bilmeyenler, evde ne var ne yoksa koltuk gibi bunun içine tıkmış” diyerek bu koltuk ve diğer eşyaları atanların ya ev sahibi ya da kiracı olduğunu ifade etti.

Kendisinin normal çöpleri atmak için çöp konteynırının yanına gittiğinde karşılaştığı bu manzara sonrasında çöplerini elinde kaldığını zira çöp atacak bir yer bulamadığını ifade eden vatandaşımız “Çöpleri dışarı atsam o uyanıklar fotoğraf çekip belediye çalışmıyor diye bös bös böğürecek bundan da eminim” dedi.

Duyarlı vatandaşımız kiracı veya ev sahibinin bu evi boşaltırken belediyeye bir telefon etmiş olsaydı kendilerine yardımcı olacaklarını zira kendisinin daha önce yaptığı için oradan bildiğini belirten vatandaşımız “Ama nasıl olsa apartmanda kalmadığı için bana ne be deyip geçen bir zihniyet olduğundan fazla söze gerek yok anlamayacak nasıl olsa. Yazık vallahi yazık” diyerek sitemini dile getirdi.