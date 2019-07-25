Boş araziye park etmek yerine niye kaldırma park ediyor?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün akşamüzeri küçük çocuğunu gezdirmek için yürümeye başladığı kaldırımda karşılaştığı fotoğraftaki durumla ilgili sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşımız, fotoğraftaki kaldırım üzerindeki arabanın Yenikent bölgesinde bulunan bir mağazanın önünde olduğunu söyleyerek, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi çocuğumla kaldırımda yürürken önümüze çıkan bu arabanın sürücüsü yan tarafta olan bomboş araziye neden park etmediğini anlamak mümkün değil” dedi.

İnsanların toprağa inmekten yana bir sıkıntısı mı vat yoksa kaldırımda olunca bir arabanın havası mı değişir diye sorgulayan vatandaşımız, “İlla toprak alana park etmek istemiyorsa yol kenarında neden park etmiyor. Yoksa kaldırımların yayalar için olduğunu bilmiyorlar mı?” diye sorguladı.

Çocuk arabasıyla ana yola inerek oradan geçtiğini belirten vatandaşımız “Bu geçiş esnasında yanımızdan geçen arabalar adeta bizi ezecekmiş gibi hissettim” diyerek kaldırımların yayalar için yapıldığını unutmamak gerektiğini sözlerine eklediler.