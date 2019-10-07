Biz arabalarımızı cebimize mi koyacağız?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız ülkemizde her geçen gün artan taşıt sayısının beraberinde birçok sorunu da getirdiğini belirterek bunların başında ise park sorunu olduğunu söyleyerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız gönderdikleri bazı fotoğraflarla yaşadıkları Alsancak bölgesinde kullandıkları yeşil alanın son halini paylaşarak “bu sefer de Girne Belediyesi, önce futbol sahamızı otopark yaptılar, bizi ücretsizdir diye bir müddet oyaladılar, şimdi bir kulube dikip bariyer koyup paralı otoparka çeviriyorlar” dediler.

İnsanların burada daha önce futbol oynadığını veya diğer spor dallarını yaptıklarını söyleyen vatandaşlarımız ancak yapılan otoparkın şimdilerde paralı yapılacağını tahmin ettiklerini kaydettiler.

“Bakalım işletmesi de kime ne şartlarda verilecek!” diye sitem eden vatandaşlarımız zaten evlerinin önünde arkasında park yeri bulmaya zorlandıklarını şimdi bir de ücretli olunca arabalarını ne yapacaklarını sorguladılar.

Günden güne artan araçlar ve sıkışan Girne trafiğinde park sorunun ayrı bir dert olduğunu yineleyen vatandaşlarımız “Buraya ücretli otopark yapılırsa herhalde arabalarımızı bizde cebimize koyacağız....” diyerek tepkilerini dile