Bisiklet, asfalta çakıldı

Ülkemizde bulunan yolların kötü durumunu ortaya koyan olaylara önceki gün bir yenisi daha eklendi.

Bu yaşanan olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta da görüldüğü gibi asfaltta oluşan yarık nedeniyle içine çakılan bisiklet adeta hurdaya çıktı.

Düzova-Aslanköy arasındaki yolda önceki gün yaşananlar bu kadarı da görülmedi dedirtecek cinstendi.

Aslanköy yolunda bisikleti ile seyreden bir vatandaş, yarılan asfaltı fark etmemesi nedeniyle bisikleti ile yarığa çakıldı.

Yolun kötüleşmesi nedeniyle bisiklet zarar görürken, sürücüsü ise bisikletten düşerek hafif sıyrıklarla olayı atlattı.

Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf nedeniyle birçok vatandaş, yaptıkları yorumlarda yollarımızda sürücülerin Allah’a emanet bir şekilde sürüş yaptığını dile getirdi.