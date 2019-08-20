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Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Dikmen sakini bir vatandaşımız, sürekli olarak kullandığı Dikmen – Lefkoşa yolunun bir süre önce düzeltilmek için kazıldığını ancak mıcır dökülen yolun halen asfaltlanmadığı için adeta yolun işkence yoluna dönüştüğünü ve sürücüler için büyük tehlike arz ettiğini ifade etti.

Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
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Vatandaşımız bize gönderdiği fotoğrafla "Burası eski Dikmen çöplüğünün biraz üstündeki yol. Allah için ben deyim 1 hafta siz deyin 2 hafta, bu yolu tamir için sanırım kazımışlar taş döküp bırakmışlar” dedi.

Bu noktaya sürücülerin arabalarıyla ortalama 100 km ile geldiğini ifade eden vatandaşımız buraya sürücülerin arabalarıyla hızla girip kaysa karşı şeritten gelen ile çarpışacağına dikkat çekti.

“Acaba bu yolu yapanların umurunda mı birilerinin kaza yapması? Neden böyle ben anlam veremiyorum” diyen vatandaşımız, bu yolun en kısa sürede asfaltlanması için yetkileri göreve davet etti.

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