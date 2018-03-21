Birilerinin canının yanmasını mı bekliyorlar?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkede birçok anayolun elden geçmesi gerektiğini zira yol değil tarlayı andırdığını, hatta daha kötü durumda olduklarını ifade ederek, bizlerle gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen çukurun Taşkent – Haspolat anayolu üzerinde bulunduğunu dile getiren vatandaşlarımız, bu çukur nedeniyle birçok aracın ön düzenin dağıldığını dile getirdiler.

“Bir gün bu Taşkent - Haspolat arasındaki yol kimi üzecek bilmiyoruz, ama çok tehlikeli. Biz her gün sıyırarak geçiyoruz. Yetkililer bu yoldan hiç geçmiyor musunuz? İlla birisine bir şey mi olmalı?” diye sitem dolu sorgulayan vatandaşlarımız, bu yoldaki çukurlar gibi birçok anayolumuzda çukurların gün geçtikçe büyüdüğünü ifade ettiler.

Karayolları Dairesi ekiplerinin sadece yol kenarlarındaki otları temizlemek yerine biraz da bu yollardaki çukurları düzeltmek için çalışmasını isteyen vatandaşlarımız, birilerinin yollardaki bu çukurlardan dolayı canı yanmadan müdahale edilmesini temenni etti.