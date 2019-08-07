Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Alsancak sakini bir vatandaşımız, ülkemizde geçtiğimiz yıl Aralık ayında meydana gelen sel felaketinden etkilenen bölgeler arasında olan bölgelerinde halen daha alt yapının sorunlu şekilde durduğunu belirterek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştı.

Fotoğrafta görülen yolun Alsancak’ta Çağlayan bölgesindeki yol olduğunu ifade eden vatandaşımız, "Burası geçtiğimiz yıl aralık ayında selden bu hale gelmişti. Yol gelen sel sularından dolayı yarılmıştı. Maalesef 8 aydır hiç bir çalışma yapılmadı” dedi.

Bu yolun neden 8 aydır hiç tamir edilmediğini sorgulayan vatandaşımız “Çok merak ediyorum, acaba biri uçurumdan aşağıya uçtuktan sonra mı bu yol yapılacak” diyerek insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini ifade etti.

“Sayın belediye başkanımız Alsancak’ta çok güzel şeyler yapmıştır, bunu kimse inkar edemez. Ama bu yolun çok şeylerden önce yapılması lazım” diyen vatandaşımız, Alsancak Belediyesi’ni de bu yolun yapılması için göreve davet etti.