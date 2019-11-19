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Biraz daha duyarlı olalım

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde engelli kişiler için ayrılan park yerlerinin bazı duyarsız kişilerce işgal edilmeye devam edildiğini dile getirerek, bu konuda çektikleri bir fotoğrafı bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Biraz daha duyarlı olalım

Fotoğrafın 15 Kasım günü bir otelin park yerinde çekildiğini anlatan vatandaşlarımız “Bu taksi şoförleri acaba 15 Kasım özel bir gün olduğu için mi engelliler için ayrılan yerlere park ettiler diye düşünmeden edemedik. Ancak her ne kadar özel bir gün olsa da kimseye engelliler için ayrılan park yerine park etme hakkı vermez” dediler.

Engellilere karşı biraz daha duyarlı olmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten vatandaşlarımız, onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmaya özen göstermemizde fayda olduğunun altını çizdiler.

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