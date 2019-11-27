banner255
banner69
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
63 0
Tren’ mizah konusu oldu
Tren’ mizah konusu oldu
22 0
 
Aslan , uzatmada yıkıldı
Aslan , uzatmada yıkıldı
12 0
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
29 0
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
24 0
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
27 0
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
213 0
banner82

Bir Kıb-Tek çalışanının isyanı

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, Kıb-Tek çalışanı olan ve kanser tedavisi gören Yusuf Barbet isimli vatandaşımızın Kıb-Tek ile ilgili sitem dolu paylaşımını bizlere gönderdi.

Bir Kıb-Tek çalışanının isyanı

Biz de Yusuf Barbet’in geçtiğimiz gün yaptığı sitem dolu paylaşımını sizlerle paylaşıyoruz:

“Kıb-Tek, Teknecik Elektrik Santrali ve EL Sen olarak hep deriz, KIB-TEK halkımızın, geleceğimiz çocuklarımızın ve bu toplumun malıdır. Fakat beş dakika elektrik kesilse sosyal medya oyuncağınız gider diye sorunun daha kimden nerden olduğunu bilmeden ver yansın yaparız.
Neyse bunları geçelim KIB-TEK aylar yıllardır personele ihtiyaç var diyoruz. Aylardır emekli olan arkadaşlar var ve son bir de benim geçirmiş olduğum hastalık yüzünden arkadaşlarımın üzerinde bu yük. Sırasında evdeki çocuklarının veya eşlerinin yüzlerini görmeden görev yerine tekrar geliyorlar perişan halde ve ekstra çalıştırıldıkları için mesai alınca da KIB-TEK çalışanları yüksek maaşı ve mesai alıyor diyorsunuz. Hakkıdır be arkadaşlar. 5 kişinin işini 3 kişi yapıyorsa şu an hakkıdır alacakta bunu. Üst yetkililer utansın onlar gece aileleri ile sıcak evinde iken arkadaşlarım aile hayatını unuttu. Bizim için görev kutsaldır arkadaşlar bir an önce buradan çıkıp o yükü üzerinizden almaya geleceğim.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.