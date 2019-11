Bir Kıb-Tek çalışanının isyanı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, Kıb-Tek çalışanı olan ve kanser tedavisi gören Yusuf Barbet isimli vatandaşımızın Kıb-Tek ile ilgili sitem dolu paylaşımını bizlere gönderdi.

Biz de Yusuf Barbet’in geçtiğimiz gün yaptığı sitem dolu paylaşımını sizlerle paylaşıyoruz:

“Kıb-Tek, Teknecik Elektrik Santrali ve EL Sen olarak hep deriz, KIB-TEK halkımızın, geleceğimiz çocuklarımızın ve bu toplumun malıdır. Fakat beş dakika elektrik kesilse sosyal medya oyuncağınız gider diye sorunun daha kimden nerden olduğunu bilmeden ver yansın yaparız.

Neyse bunları geçelim KIB-TEK aylar yıllardır personele ihtiyaç var diyoruz. Aylardır emekli olan arkadaşlar var ve son bir de benim geçirmiş olduğum hastalık yüzünden arkadaşlarımın üzerinde bu yük. Sırasında evdeki çocuklarının veya eşlerinin yüzlerini görmeden görev yerine tekrar geliyorlar perişan halde ve ekstra çalıştırıldıkları için mesai alınca da KIB-TEK çalışanları yüksek maaşı ve mesai alıyor diyorsunuz. Hakkıdır be arkadaşlar. 5 kişinin işini 3 kişi yapıyorsa şu an hakkıdır alacakta bunu. Üst yetkililer utansın onlar gece aileleri ile sıcak evinde iken arkadaşlarım aile hayatını unuttu. Bizim için görev kutsaldır arkadaşlar bir an önce buradan çıkıp o yükü üzerinizden almaya geleceğim.”