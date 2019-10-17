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Bir bu eksikti

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda artan üçüncü ülke vatandaşları sayısıyla birlikte şirketlerin de tabelalarını değiştirmeye başladığını savunarak bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Bir bu eksikti
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Fotoğrafta görüldüğü gibi bir döviz bürosunun tabelasının üzerinde hem Türkçe, hem İngilizce hem de Arapça yazdığına dikkat çeken vatandaşımız “Bu gördüğünüz döviz bürosu eski KTHY binası karşısında bulunan bir apartmanın olduğu yerdedir. Bugüne kadar sadece Türkiye’de gördüğümüz Arapça yazılı tabelaları ülkemizde de görmemiz beni oldukça şaşırttı” dedi.

Ülkemizin Arap kültürüne değil Avrupa kültürüne ihtiyaç duyduğunu savunan vatandaşımız, tabelalarda Arapça yazının ülkemize göre olmadığını belirterek yetkililerin bu konuda bir düzenleme yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

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