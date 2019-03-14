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Bir anneden beklenmeyecek bir hareket

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan trafikte duyarlı bir vatandaşımız dün arkadaşıyla birlikte Lefkoşa’dan çıkıp Dikmen’e doğru ilerledikleri sırada dikkatini çeken fotoğraftaki olayla ilgili görüşlerini paylaşarak tepkisini dile getirdiler.

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Bir anneden beklenmeyecek bir hareket
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Yakın Doğu Bulvarı’nda görüntüledikleri bu fotoğraftaki sürücü bayanın bu yaptığının tam bir duyarsızlık olduğunu ifade eden vatandaşımız, “Çocukların ön koltukta yolculuk yapmaması gerektiği ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen bu sürücü bayanımız ön koltukta çocuğuyla yolculuk yapıyor. Üstelikte çocuk koltukta oturmuyordu” dedi.

Bu sürücünün ani bir frende çocuğun kafasının cama vurmasının an meselesi olduğuna dikkat çeken vatandaşımız, “Bu gibi sürücülerin yol güvenliği veya yolcu güvenliği gibi bir düşüncesi yoktur herhalde. Ama bir anne olarak çocuğunu düşünmemesi ise ayrı bir konudur. Bir naneden beklenmeyecek bir harekettir bu” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

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