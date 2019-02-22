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Bez çantayla alışveriş desteklenmeli

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkede yaklaşık 3 ay önce yürürlüğe giren naylon poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamanın gerçekten de çok faydalı olduğunu gözlemlediklerini ancak halen daha bazı işyerlerinin tam anlamıyla bunu uygulamaya koyamadığını dile getirdiler.

Bez çantayla alışveriş desteklenmeli
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Mesarya bölgesinin en büyük süpermarketinin ücretli satılan alışveriş poşetlerinde artık isim ve logoyu kullanmadığını gözlemlediklerini belirten vatandaşlarımız “Aynı uygulama diğer tüm marketlerde de geçerli olmalı. Ücreti ödenerek satın alınan poşetler üzerinden işyeri reklamı yapılmamalı." dediler.

Bu arada bazı marketlerin ise bez çantalarla alışverişe yöneltmek için vatandaşlara bez çanta hediye ettiğini ancak bunun tam yararlı olmadığını dile getiren çevreci vatandaşlarımız, bez çantayla alışveriş yapanlar için bir kampanya yapılması ve bunun da devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladılar.

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