Beton mikserlerinden dökülen çamurlar yolları mahvetti

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkedeki yolların özellikle ağır taşıtlar ile iş araçlarından dolayı çok bozulduğunu dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Son zamanlarda artan inşaat faaliyetleri nedeniyle çok fazla beton mikserinin yollara çıktığını belirten vatandaşlarımız, bu beton mikserlerinin fotoğrafta görüldüğü yolları kullanılmaz hale getirdiğini iddia ettiler.

Özellikle kavşakların beton mikserlerinden dökülen beton harçları nedeniyle çok kötü durumda olduğunu savunan vatandaşlarımız “Bu fotoğrafta görülen yer Mağusa bölgesinde Tenten Fabrikası önü olarak bilinen yerdir. Beton mikserlerinden dökülen çamurlar nedeniyle yolda asfalttan daha çok beton çamuru bulunuyor. Bu da yolu kullanan araç sürücülerinin her an yoldan çıkması anlamına gelmekte” diye konuştular.

Vatandaşlarımız, bu konuda ya Karayolları Dairesi yetkililerinin gerekli cezai müeyyideyi uygulayarak beton mikserlerinin bağlı olduğu şirketlere ceza kesmesi gerektiğini ya da buralarda sürekli temizlik yaparak yolların temizlenmesini sağlaması gerektiğini sözlerine eklediler.