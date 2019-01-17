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Beton bariyerlerin tarihi eser olması mı bekleniyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın her iki tarafından gerçekleştirilen uluslar arası otomobil rallisi nedeniyle güzergahın belirlenmesi amacıyla veya seyircilerin güvenliği için kullanılan beton bariyerlerin Taksim Sahası olarak bilinen Ledra Palace bölgesine yakın bir yerde bırakıldığını hatırlatarak, bu beton bariyerlerin neden kaldırılmadığını sorguladılar.

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Beton bariyerlerin tarihi eser olması mı bekleniyor?
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“Lefkoşa’mızın yavaş yavaş tarihi esere dönüşmeye başlayan ralliden arda kalan bu beton bloklarını belediyemiz acaba olduğu gibi bırakmaya mı karar verdi?” diye konuşan Lefkoşa sakinleri, bu bariyerlerin yaklaşık iki yıldır öylesine durduklarını iddia etti.

Bariyerlerin burada çirkin bir görüntüye neden olduğunu savunan vatandaşlarımız, “Geçtiğimiz yıl yapılmayan uluslararası rallinin acaba bu yıl yapılacağını mı umut ediyorlar?” diyerek bu çirkin görüntülerin bir an önce toparlanmasını umut ettiklerini dile getirdiler.

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