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Benzin kuyruğu yerine, kontak kapatmalıydık

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, önceki gece yarısından itibaren akaryakıta yapılan rekor zam ile ilgili halkın neden tepki koymadığını sorgulayarak sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Benzin kuyruğu yerine, kontak kapatmalıydık
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Vatandaşlarımız, akaryakıta zam yapılacağı haberini duyan halkın açık olan akaryakıt istasyonlarına akın ettiğini söyleyerek, bunu yapmak yerine eyleme geçmesi gerektiğini dile getirerek “Benzin kuyruğuna giren halkımız kontak kapatma eylemi yapsaydı şimdiye böyle zamlarla karşılaşmazlardı” dediler.

Bu kuyruğa girenlerin fulledikleri depolarındaki benzinin hiç mi bitmeyeceğini sorgulayan vatandaşlarımız “Gene zamlı benzini depolarınıza koymayacak mısınız? Eninde sonunda o parayı ödeyeceksiniz. Depo fulleme kuyruğuna gireceğinize bir eylem düzenleseydiniz devlet böyle bir zam yapamazdı. Bunlar daha iyi günlerimiz.” diye konuşarak sitem ettiler.

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