Bellapais ışıkları için bet ofisleri bahis düzenlemeli

Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bazı vatandaşlarımız, Girne bölgesinin en işlek noktalarından biri olan Bellapais ışıklarında uzun süredir devam eden alt yapı çalışmalarının bu yolu kullananları adeta bezdirdiğini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız Girne Bellapais ışıklarındaki yolun neredeyse 1.5 yıldır bir hafta kapalı bir hafta açık olduğunu belirterek “Ne zaman tamamen bitirmeyi düşünürler acaba bu yolu?” diyerek bu kadar uzun sürmesine tepki gösterdiler.

“Burası içi bet ofisler bahis düzenlesin, bu hafta trafiğe açık mı kapalı mı diye?” esprili bir yaklaşımda bulunan vatandaşlarımız, sürücülerin yolun trafiğe kapalı olduğu zamanlarda adeta bir Çin işkencesi yaşadığını sözlerine ekleyerek yetkilileri artık buradaki çalışmalarını sonlandırmaları için çağrı yaptılar.