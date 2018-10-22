Belediyenin sunmuş olduğu gerekçeyle niyet çok farklı!

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, Surlariçi bölgesinde bulunan Mahkemeler karşısındaki Mahmut Paşa Sokak , Selen Otopark güzergahı üzerinde belediye zabıtalarınca yapılan ceza yazımına isyan ederek isyanlarını bize gönderdikleri fotoğraflara ek şu cümlelerle paylaştı:

“Bu görmüş olduğunuz Fotoğraflar “Mahmut Paşa Sokak , Selen Otopark Güzergahı” üzerinde çekilmiştir. Yıllardır bu sokağa geliyorum ve takriben nisan 2017 yılından beridir de bu sokakta ofisimiz bulunmaktadır. Yıllardır bu sokak üzerinde Fotoğrafda görüldüğü üzere sağlı sollu park ediliyor. Ancak alışagelmişliğin dışında geçtiğimiz hafta Lefkoşa Türk Belediyesi bir uygulama başlattı ve Fotoğrafta görüldüğü üzere solda , araç sürüş güzergahının ise sağında kalan park edilmiş araçlara park cezası kesmektedir. Burda amaç bu sokaktaki trafiği rahatlatmak . Evet Bence fikir güzel ama uygulama çok yanlış. Tüm uyarılarımıza rağmen Lefkoşa Türk Belediyesi bu yola ne bir sarı çizgi koydu, ne bir “PARK YAPILMAZ” tabellası koydu. Sadece bu sokağa Zabıtalar geldiği zaman gördükleri araçları yazıp yazıp gittiler. Benim ofisim burda olduğu için ben bunun farkındayım ama vatandaş ve/veya diğer meslektaşlarım hiç bunun farkında değil. Bizde sürekli olarak ofisde olmadığımız için vatandaşları ve/veya meslektaşlarımızı sürekli olarak uyaramıyoruz. Lütfen Lefkoşa Türk Belediyesi bu uygulamadan vazgeçmesin ama vatandaşları uyarmakla ilgili soruna bir çözüm üretsin !!! Burda uygulamanın bu haliyle Vatandaş haklı Lefkoşa Türk Belediyesi haksız inşallah gereği yapılır.”