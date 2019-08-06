Belediyelerden ‘suyu dikkatli kullanın’ uyarısı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre, son iki yıldır ülke genelinde çeşmelerden su akmayan yer kalmamasına karşı bayram öncesi bazı bölgelerin su sıkıntısı yaşayabileceği yönünde.

Bize ulaşan haberlere göre Mağusa ve Karpaz bölgesinde bazı belediyelerin vatandaşlarına uyarılarda bulunarak suyu dikkatli kullanmaları uyarısı yaptıkları belirtiliyor.

Belediyeler sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyurularda Geçitköy Pompa İstasyonu’nda yaşanan arıza nedeniyle bakım onarım çalışması yapıldığı kaydedildi.

Belediyeleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuru şöyle:

“KKTC DSİ Proje Müdürlüğü Geçitköy pompa istasyonunda yaşanan arıza sebebinden dolayı bakım onarım çalışması yürütülmektedir. Bakım onarım çalışmaları tamamlanana kadar bölgemize su verilemeyecektir. Halkımızın suyu daha idareli kullanmaları önemle rica olunur.”