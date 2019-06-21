Belediyeler hizmet veremez durumda

Ayaklı Gazete’ye ulaşan İskele bölgesi sakini vatandaşlarımız, ülkemizin belki de en güzel bölgesi olan İskele Boğaz bölgesinin ilgisizlik nedeniyle bu bölgeye turist çekip döviz elde edemediklerinden dert yanarak bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, “Biz İstanbul Belediye seçimlerini tartışaduralım (ki olayın belediye başkanlığının ötesinde bir anlam taşıdığının farkındayız) kendi belediyelerimizin performanslarını sorguluyor muyuz?” diyerek ülkemizdeki belediyelerin hizmet veremez durumda olduklarını kaydettiler.

Kıbrıs'ın en güzel yerlerinden biri olan İskele boğazının üzerindeki Boğaztepe'de yaşadıklarını belirten vatandaşlarımız, “Yabancı ülkelerde benzer güzelliğe sahip yerler turist kaynıyor. Bunu da geçelim. Boğazdan Boğaztepe'ye çıkan yoldan yürüyerek geçmek mümkün değil” diye konuştular.

Buraya milyon liralar gerektiren yatırımlardan söz etmediklerini söyleyen vatandaşlarımız, “İskele Belediyesinin bu otları temizleyip ağaçları budayabilecek personeli tabii ki vardır. Mesele bu vizyona sahip olup personeli organize edebilmekte” diyerek sözlerini tamamladılar.