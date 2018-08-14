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Belayı üzerine çekmek bu olsa gerek

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Belayı üzerine çekmek bu olsa gerek
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin kendi elleriyle belayı üzerlerine çektiğini ifade ederek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitem ettiler.

Fotoğrafta görülen van araç içerisindeki kişilerin Lefkoşa trafiğinde kapısı açık vaziyette ilerlediklerini söyleyen vatandaşlarımız, bu aracın ani bir fren yapması durumunda arkadaki kişilerin savrulabileceklerini kaydettiler.

Bu gibi daha birçok olayla karşılaştıklarını belirten vatandaşlarımız, bu şekilde araçlarda emniyetsiz şekilde ilerleyen kişilerin polislerce neden tespit edilip ceza kesilmediğini sorguladılar.

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