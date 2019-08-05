Bedi’s Plajı’ndaki iskele SOS veriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa ve Yeni Boğaziçi bölgesi sakini vatandaşlarımız, yıllardır bölgelerinde bulunan Bedi’s Plajı'ndaki iskelenin halinin hiç sağlıklı olmadığını ve birilerinin bu iskeleden dolayı canının yanacağı endişesi taşıdıklarını belirterek sitemlerini paylaştılar.

“Yine bir pazar günü ve yine üzerinde yüzlerce kişi yürüyecek, koşacak, denize atlayacak. Bugüne kadar onlarca kez buralarda gündeme getirildi. Fakat kimselerin umurunda bile olmadı” diye bölge sakinleri, yıkıldı yıkılacak, çürük tahtalarla birlikte o anda üzerinde olanlarda denize düşeceği korkusu içinde olduklarını ifade ettiler.

Bu yoğun dönemde altında burada yüzmekte olan varsa belki de öleceğini ya da sakat kalacağını söyleyen vatandaşlarımız, “Hangi dairenin, hangi bakanlığın sorumluluğunda tam bilmiyoruz ama belediyenin defalarca ilgili yerlere yazı yazdığını biliyoruz. Gerekli katkıyı koymaya da hazır olduklarını belirttiler” diye konuştular.

Bedi’s Plajı’ndaki bu iskelenin halini bölgede yaşayan birçok bakan, milletvekili, müsteşar, daire müdürü ve yetkilinin duymamasının görmemesinin imkansız olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Herhangi bir kazada ilk sorumluların sizler olacağının bilincindesiniz inşallah” diyerek yetkililere uyarıda bulundular.