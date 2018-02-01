Beceriksizlik nedendir?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı şeylerin ya plansızlık veya beceriksizlik nedeniyle yapılamadığını veya yanlış yapıldığını dile getirerek, bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini aktardılar.

“Düşünebilen insan, müdür veya yetkili mevkiye gelmiş insan, beceriksiz olmamayı da bilmek zorundadır.

Her şeyden önce halkını hakikaten hoşgörüyle gönülden sevmek gözetlemek zorundadır” diyen vatandaşlarımız dün Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki çarşı yanında yapılan asfaltlama işlerine tepki gösterdiler.

Saat 11.24 itibarıyla Selimiye Camii'nin oralar ve de Lefkoşa Belediye Çarşısı yani Bandabuliya'nın dibi yolların, bütün kapılarının giriş yerleri de dahil olmak üzere hep katranlandığını çünkü buralara asfalt döküldüğünü belirten vatandaşlarımız “Bütün yollar kapalı. Olamaz bu denli beceriksizlik. Yok böyle bir örnek, düşüncesizlik esnafını düşünmemek, umursamamak...Yani hakikaten beceriksizlik” dediler.

Güpegündüz tam iş saati, buradaki esnaf kadar bölgeye gelen turistlerin şaşkın şaşkın bir şekilde bu işleri izlediğini belirten vatandaşlarımız “Burada böyle gün ortasında asfalt mı dökülür? İngiltere'de insanlar gece uyur, sabah kalkınca yeni asfalt bulurlar. Çünkü gündüz hayat durmuyor. Ancak gece hayat yavaşlıyor” diyerek sitemlerini paylaştılar.