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Bebek sütüne zam, bira da kampanya mı olur

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan asgari ücretli bir vatandaşımız, ülkede asgari ücretle çalışanların bir aile geçindirmesinin mucize olduğunu savunarak bir konuyu bizlerle paylaşarak isyanını dile getirdi.

Bebek sütüne zam, bira da kampanya mı olur

Vatandaşımız "Bir deyim var, sizin yaptığınızı gavur yapmaz diye. Bizim esnaf için tam yerinde bir laf. 38 TL olan bebek sütü bugün almaya gidince 49 TL oldu” diyerek bunun nasıl bir anda bu kadar arttığını sorguladı.

Sütte zam olurken nedense birada kampanya olduğunu iddia eden  vatandaşımız “50cl Bira 3.90 TL’ydi. Ayyaşlar ucuz içsin ama bebeklerin sütüne zam... Allah sizi bildiği gibi yapsın pis Gavurlar” diyerek adeta isyan etti.

Bu şekilde temel gıdalara zam yapan marketleri kınayan vatandaşımız “Bizim gibi Asgari ücretle çalışan aile çocuğuna nasıl süt alabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

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