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Bazıları halen tehlikenin farkında değil

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Ayaklı Gazete’ye İskele bölgesinden ulaşan bir vatandaşımız, bazı kişilerin halen daha bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu anlayamadığını ifade ederek etrafta dolaştıklarını ve tehlike saçtıklarını dile getirerek sitemini bizlerle paylaştı..

Bazıları halen tehlikenin farkında değil

Vatandaşımız önceki gün İskele merkez tanımadıkları bir adamın, annelerinin evinin kapısında durarak bir şeyler satmaya çalıştığını belirterek “Fotoğrafta görmüş olduğunuz ML 929 plakalı araç sürücüsü, sanırım 40 yaşlarında bir erkek, annemin kapıda durup bir şeyler anlattığını duydum” dedi.

Bu adamın anlattıklarına hemen kulak verdiğini söyleyen vatandaşımız, bu adamın Girne’den geldiğini, mağazasını kapattığı için çok uygun fiyata mallarını sattığını söylediğini aktararak “Annem hayır istemiyorum demesine rağmen, çarşaf bu fiyat, nevresim bu fiyat, yatak önü kilim bu fiyat gibi saydı, göstereyim vs gibi ısrar etti. Annemin hayır istemem demesi ile sürüp gitti” dedi.
Bu aracı hemen polise ihbar ettiğini söyleyen vatandaşımız “Mağazalar kapalı ancak seyyar satıcılara lütfen herkes dikkat etsin. Lütfen duyarlı olalım. Bu gibi kişiler belki de bilmeden koronavirüsü taşıyorlar ve de yayıyorlar” diyerek sözlerini tamamladılar.

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