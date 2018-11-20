Başkanın haklı isyanı

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, çok haklı bir konuya isyan etti. Bölgesinde birçok yerde yaptığı temizlik çalışmaları ve kültürel faaliyetlerle cittaslow belediye olma yolunda büyük bir yol kat eden Geçitkale Belediyesi’nin Başkanı Hasan Öztaş, belediye sınırları içinde bulunan bir yere çöp dökülmesi sonrasında adeta isyan etti.

Bu konudaki isyanını sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Öztaş, “Yeminle içimden geçeni söylerim... Bu kamyonla pisliği dökeni bulup, kamyona yükleyip evinin kapısı önüne dökesim var” diyerek bu gibi duyarsızlara karşı hareket etme zamanı geldiğini ifade etti. Bu paylaşımı nedeniyle bölge sakinleri de başkana destek çıkarken desteklerini ise şu şekilde dile getirdiler: “Lütfen bulun teşhir edin ve yasaya göre en yüksek ceza kesin bir yıl fotoğrafını köye asın altına gerekli yazıyı yazın örnek olsun başka türlü önüne geçemeyeceğiz” diye konuştular.