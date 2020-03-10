Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, dün Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını “Başka memlekette yaşayamam” diyerek dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştı.

Dün öğleye doğru Serhatköy’den Lefkoşa- Güzelyurt anayoluna çıkmak için ilerlerken, önünde giden bir araç taşıyıcının üzerinde iki aracı taşıdığını ifade eden vatandaşımız, uzaktan her şeyin normal göründüğünü ancak yaklaşınca arakadaki aracın dışarıda olduğunu fark ettiğini iddia etti.

Bu şekilde aracın iki lastiğinin çekici aracının dışında olduğunu görünce şok olduğunu belirten vatandaşımız, “Bu çekicinin sürücüsü bu kadar cesaretli nasıl olabiliyor anlamak mümkün değil. İkinci aracın dışarıda olduğunu fak etmedi mi yoksa korkusuz biri mi anlayamadım” diyerek şaşkınlığını ifade etti.