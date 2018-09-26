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Başka memlekette yaşayamam

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizin gün geçtikçe üçüncü dünya ülkelerinin de altında olan ülkelerin seviyesine inmekte olduğunu yaşadıkları bazı olaylarla görmekte olduklarını kaydettiler

Başka memlekette yaşayamam
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Özellikle Lefkoşa’da her gün mutlaka tuhaf olaylarla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Bu tuhaflıklardan birini de geçtiğimiz Pazar günü Kaymaklı ile Dumlupınar bölgesi arasındaki yolda gördük. Başka memlekette yaşayamam dedirten bir görüntüydü” diyerek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini aktardılar.

Fotoğrafta görüldüğü gibi bir motosiklet üzerinde ilerleyen iki kişi ve kucaklarında ise bir yatak ranzası bulunduğunu belirterek “Bu yatak ranzası neredeyse boylarının iki katı yükseklikte ve her an için bir yere takılabilir veya tutan kişinin elinden kayabilir” dediler.

Motosikletin başlı başına bir tehlike olduğunu ifade eden vatandaşlarımız bir de üzerinde iki kişi ile kucaklarında ranzayla yolculuk yapılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladılar.

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