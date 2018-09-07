Bankamatiklerin çevre temizliğini ilgili bankalar yapar ama…

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde özellikle şehirlerde ve nüfusun kalabalık olduğu birçok yerleşim yerinde bankamatiklerin olduğunu ancak bu bankamatiklerin çevresinin çöplüğe döndüğünü söyleyerek, bu duruma gönderdikleri bir fotoğrafla sitem ettiler.

Bu fotoğrafta görülen yerin Mağusa’da bir bankamatik şubesinin arka tarafı olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, bu manzaradan duyduğu utancı dile getirdiler. Çevreyi kirletenlerin her yerde aynı olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız, “Bankamatiklerde, yollarda, arabalarda, plajlarda, ormanlarda, dağlarda, bayırlarda, pikniklerde, mitinglerde, konserlerde, tribünlerde, panayırlarda, her yerde çevre düşmanları aynıdır” dediler. Duyarlı vatandaşlarımız, gelişmiş ülkelerde bankanın ATM'nin bakımını ve makinenin temizliğini yaptığını, bu bankamatiği kullananların ise işlem belgelerini çöpe attıklarını, orda çöp yoksa ceplerine koyduklarını ve çöp kutusu gördüklerinde veya evlerine gittiklerinde çöpe atıklarını ifade ettiler.

“Medeni insanlar araçlarında seyahat ederken, camı açıp sigara gutsillisini, yediği portakalın veya muzun kabuklarını yola atmazlar. Piknik yaptıklarında çöpleri o alandaki çöp konteynerlerine atarlar, çöp kutusu yoksa çöpleri poşetlere koyarak evdeki çöpe dökerler” diyen vatandaşlarımız,

eğitimin önce ailede, sonra da okulda verildiğini sözlerine eklediler.