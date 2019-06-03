Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız son zamanlarda sık sık dile getirilen bankaların uyguladığı faiz politikasından dolayı yaşanılan mağduriyetlerle ilgili kendisinin başından geçen olayı bizlerle paylaştı.

Ahmet Nazmi Seçmen isimli vatandaşımız Creditvest Bank'tan 5.000 TL kredi çektiğini ve kendisinin bir yıllık vade istediğini ancak onların iki yıllık vade yaptıklarını anlatarak “Ben itiraz edip nedenini sorunca da ne fark eder sen de taksitlerini 2’şer öde 1 yılda bitsin dediler. Sıkıntı olup olmayacağını soruduğum da ise olmayacağını söylediler” dedi.

Kendisinin de biraz zorlanarak da olsa her ay 2 taksit birden ödediğini ve 1 yılda kredi taksitlerini bitirdiğini belirten vatandaşımız “Aradan 1 yıl geçince başka bir konu için bankaya gittiğimde bana 221 TL borcum kaldığını söylediler. Nasıl diye sorduğumda ise hesabımı kapatmadığım için bu bakiyenin kaldığını belirttiler” diyerek sitemini aktardı.

Neden 1 senedir kendisine ulaşmadıklarını diye sorunca ise telefon numarasının çıkmadığı için bir türlü ulaşamadıkları cevabını aldığını söyleyen vatandaşımız “Tamam dedim sıkıntı değil. Napalım diyerek bakiyemi ödemeye ve hesabımı kapatmaya gittiğimde bu bakiyeye 400 tl de sigorta parası eklendiğini söylediler” dedi.

Kendisinin bittiğini bildiği kredi borcunun kapatma işlemi için 221 TL ve sigorta parası ile 635 TL olduğunu anlatan vatandaşımız “Bankaların bu zulmüne dur diyecek biri yok mu? Resmen vatandaşları soyuyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.