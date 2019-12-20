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Bandabuliya esnafı can çekişiyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’nın en eski alışveriş yapılan yerlerinden olan Bandabuliya esnafı vatandaşlarımız, her geçen gün azalan işlerinden dolayı adeta can çekişir olduklarını dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini ve isteklerini paylaştılar.

Bandabuliya esnafı can çekişiyor

Bandabuliya esnafı, buranın 1980’li yıllarda en uğrak yerlerden biriyken, şimdilerde inlerle cinlerin top oynadığı mekan haline geldiğini belirterek, fotoğrafta da görüldüğü gibi Bandabuliya’nın esnafından başka kimselerin buraya uğramaz hale geldiğini ifade ettiler.

Zaman zaman turist kafilelerinin ziyaret ettiğini gün sonunda ise bazı bölge sakinlerinin ufak tefek alışverişini buradan yaptığını söyleyen Bandabuliya esnafı vatandaşlarımız, buraya ilgi çekmenin çok kolay olduğunu dile getirdiler. Bundabuliya esnafı “Kaymakamlık burada bir ofis açsa, 2 memur ve 2 bilgisayar koysa, av ruhsatlarını, doğum ve ölüm işlemlerini burada yapsa Bandabuliya bu durumda olmaz” diyerek siyasilere çağrıda bulundular.

Bundabuliya esnafı, tarihi bir mekan olan buranın esnafının burayı terk etmesi halinde buranın yok olacağını savunarak, yetkililerin bu bölgeye ilgiyi artırmak için bazı projeleri hayata geçirmesi gerektiğini sözlerine eklediler

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