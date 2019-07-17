Balon balıkları, balık tutkunlarını bıktırdı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı balık avcılığı tutkunu vatandaşlarımız, son yıllarda sayıları giderek artan balon balıklarından dolayı denizde balık avlamaktan bıktıklarını belirterek isyanlarını dile getirdiler.

Gerek oltayla kıyıda avlanan gerekse küçük teknelerle kıyıdan 1 km içeride avlanan balık tutkunu vatandaşlarımız, zaman zaman balon balığı tutmaktan başka bir şey yapmadıklarını belirterek fotoğrafta görüldüğü gibi bazı günler onlarca balon balığı tuttuklarını ifade ettiler.

Bu balon balıklarından dolayı balık avlama şevklerinin kırıldığını belirten vatandaşlarımız, bu durumun daha ne kadar süreceğini sorguladılar.

Balon balıklarının tehlikeli balıklar olduğunu da ifade eden balıkçı vatandaşlarımız, tanımayan olta balıkçılarının tutup yemeleri durumunda zehirlenebileceklerini de söyleyerek, herkesi dikkatli olmaları konusunda uyardılar.