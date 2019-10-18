Bakan böyle yaparsa vatandaş ne yapsın?

Ayaklı Gazete’ye Gönyeli bölgesinden ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde topluma örnek olması gereken kişilerin seçilmiş kişiler olduğunu ancak seçilmiş kişilerin yaptıkları şeylerle kötü örnek olduklarını dile getirerek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini aktardılar

Fotoğrafın Gönyeli bölgesinde anayol üzerinde çekildiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bir bakanımıza ait makam aracı, bisikletliler için yapılan bisiklet yoluna park etti. Uzun bir sürede burada kalan bu makam aracı bisikletlilerin geçişini de herhalde engelledi” diye konuştular. Vatandaşlarımız, ülkede yaptıklarıyla örnek alınacak insanların gerek devlet yöneticileri gerekse seçilmiş milletvekilleri olduğuna vurgu yaparak “Bakanın makam aracı böyle bisiklet yoluna park ederse vatandaş ne yapsın?” diyerek sözlerini tamamladılar.