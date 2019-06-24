Babutsalar yok olma tehlikesi altında

Ayaklı Gazete’ye Serdarlı köyünden ulaşan bir vatandaşımız, yaz ayların en sıcak günlerinde insanın içini ferahlatan babutsaların her geçen gün yok olma tehlikesi altında olduğunu savunarak gözlemlerini bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

“Ben Serdarlı’da kalıyorum ve bugün babutsaları kontrol ettim. Babutsalarda hastalık yayıldı” diyen vatandaşımız ülke genelinde görülen babutsalardaki bu hastalığın önüne geçmek için yeterli çalışma yapılmadığını iddia etti. Geçen sene yeterli çalışma yapılmadığından babutsaların çok kötü duruma geldiğine dikkat çeken vatandaşımız, bu hastalığın yayılmaya devam ederse ülkede babutsa kalmayacağını savunarak “Maraş’ı açmadan önce babutsaları koruyalım. Yoksa gelecek yıla babutsa yiyemeyeceğiz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.