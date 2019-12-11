Babutsalar birer birer tükeniyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı köylü vatandaşlarımız, ülkemizde yaz aylarının habercisi olan meyvelerden biri olan babutsaların teker teker kurumaya yüz tuttuklarını gözlemlediklerini dile getirdiler.

Birkaç yıl önce Kapalı Maraş bölgesinde görülen ancak daha sonra ülke genelinde görülmeye başlayan Kaktüs koşnili veya un biti hastalığı da denen hastalığın babutsaları adeta tüketmeye başladığını belirten vatandaşlarımız, “Bu hastalığa karşı ilaç kullanılmayan yerlerde babutsalar adeta tuzla buz oldular. İlaçlama yapılan yerlerde ise babutsalar kurtulmuş gibi” dediler.

Özellikle Mesarya bölgesinde bu hastalığın hemen hemen her bölgede görüldüğünü söyleyen vatandaşlarımız, hurmalar için devlet tarafından yapılan ilaçlamanın babutsalar için de yapılması gerektiğini sözlerine eklediler.