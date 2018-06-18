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Babalar Günü yine esnafa yaradı

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Babalar Günü yine esnafa yaradı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde ve dünyada kutlanan ortak günlerden biri olan Babalar Günü dün ülkemizde de kutlanırken gün dolayısıyla esnafın yüzü yaptığı satışlarla gülmüş.

Özellikle butik, mağaza ve küçük esnafların sattıkları, başta gömlek, pantolon, t-shirt, ayakkabı ve terlik gibi hediyelerin rağbet gördüğü bize ulaşan bilgiler arasında yer aldı.

Birçok vatandaşın ise babalarının merhum olması nedeniyle hüzünlü bir gün geçirirken, babalarının mezarlarını ziyaret ederek onlara dua okumayı ihmal etmedikleri bildirildi.

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