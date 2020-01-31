Ayrelliciler gezmedik yer bırakmadı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, kış aylarının en güzel ve en doğal bitkilerinden olan Ayrelli’nin (kuşkonmaz) meraklıları tarafından toplanıldığını ifade ederek, her tarafta bu kişileri gördüklerini ifade ederek düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Ayrelli sezonun yaklaşık 1 aydır başladığını ancak geçtiğimiz yıla göre bu yıl çok daha az olduğunu gözlemlediklerini ifade eden vatandaşlarımız, bunun sebebinin belki de yağmurların geç başlaması olduğu ya da geçtiğimiz yıl oldukça fazla toplanması nedeniyle verimin bu yıl düştüğünü belirttiler.

Ancak havanın güneşli olduğu günlerde özellikle kırsal alanlar ve dağlık bazı bölgelerde her tarafta ayrelli ve mantar toplayan insanları gördüklerini söyleyen vatandaşlarımız, “Belli ki birileri bu ayrellilerden ekmek parası çıkarıyor. Ancak zevki için dolaşanlar da azımsanmayacak kadar çok” dediler.

Ayrellinin insan vücudu için çok faydalı olduğunu bildiklerini belirten vatandaşlarımız, bu nedenle de ‘doğal antibiyotik’ olarak nitelendirilen bu bitkiyi toplayıp pişirip yemeye çalışan veya satın alıp yiyenlerin oldukça fazla olduğunu bildiklerini de sözlerine eklediler.