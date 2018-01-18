Ayrelli ve mantar meraklıları hüsran yaşıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, kış aylarının ortasında olduğumuz bugünlerde hava sıcaklıklarının ilkbaharı andırması ve yağmurların azlığı nedeniyle bu yıl doğanın yeterince yağış almamasından dolayı cüretkar olmadığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yıl kış aylarında bol yağmurlar nedeniyle her yerde mantar ve ayrelli bulunduğu ancak bu yıl mantar ve ayrelli meraklılarının umdukları dağlara kar yağdığı bildirilmekte.

Bize ulaşan bilgilere göre geçtiğimiz yıl, özellikle mantar meraklılarının bol bol doğada kırmızı ve gavcar mantarı toplamalarına karşın bu yıl aynı zaman ve yerlerde neredeyse yok denecek kadar az şekilde mantar buldukları bildiriliyor.

Ayrellilerin ise yeni yeni toprağın altından çıkarak toplanılmaya başlandığı bildirilirken, bu şekilde yağmursuzluğun devam etmesi durumunda onların da çok az toplanılacağı kaydedilmekte.